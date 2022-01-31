У костелі Святого Миколая завершили протиаварійні роботи. Восени 2021 року там сталася пожежа

У столичному костелі Святого Миколая 31 січня завершили протиаварійні роботи. Це перший етап відновлення костелу — далі ще два: відновлення органа та роботи з реставрації фасаду.

Про це повідомив представник благодійників Масі Найєм.

За його даними, на протиаварійні роботи витратили 21,5 мільйона гривень — це пожертви українського бізнесу. Найбільша частина коштів пішла безпосередньо на протиаварійний ремонт — 19,3 мільйона гривень, а решту грошей витратили на експертизу проєкту, технічне обстеження будівлі, нагляд за будівельними роботами та утримання служби замовника.

Наразі на рахунку фонду залишилося понад вісім мільйонів гривень. Наєм обіцяє згодом повідомити, куди підуть ці гроші, оскільки фінансувати реставрацію не потрібно — ці кошти надасть держава.