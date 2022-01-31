У костелі Святого Миколая завершили протиаварійні роботи. Восени 2021 року там сталася пожежа

У столичному костелі Святого Миколая 31 січня завершили протиаварійні роботи. Це перший етап відновлення костелу — далі ще два: відновлення органа та роботи з реставрації фасаду.
Про це повідомив представник благодійників Масі Найєм.
За його даними, на протиаварійні роботи витратили 21,5 мільйона гривень — це пожертви українського бізнесу. Найбільша частина коштів пішла безпосередньо на протиаварійний ремонт — 19,3 мільйона гривень, а решту грошей витратили на експертизу проєкту, технічне обстеження будівлі, нагляд за будівельними роботами та утримання служби замовника.
Наразі на рахунку фонду залишилося понад вісім мільйонів гривень. Наєм обіцяє згодом повідомити, куди підуть ці гроші, оскільки фінансувати реставрацію не потрібно — ці кошти надасть держава.
- 3 вересня 2021 року в костелі Святого Миколая сталася пожежа. Загоряння сталось між першим і другим поверхами, вогонь швидко поширився на покрівлю будівлі, однак його швидко загасили.
- Пожежа не торкнулася деревʼяного вівтаря й амвона, також не постраждали фігури по обидва боки органа. Обгорів тільки хрест у вівтарній частині. Увесь храм був закопчений та залитий водою, згоріло найцінніше — орган.
- Основною версією виникнення пожежі в костелі Святого Миколая в Києві називають загоряння електропроводки всередині дерев’яного корпусу органа. Утім поліція також вивчає інші версії.
- На початку листопада Міністерство культури України ухвалило рішення про передачу столичного костелу Святого Миколая в користування парафії після ремонту, однак не пізніше 1 червня 2022 року.