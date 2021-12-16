У Києві почали ремонтували костел Святого Миколая. Обіцяють закінчити до кінця січня

У Києві розпочався ремонт костелу Святого Миколая. Його обіцяють закінчити до кінця січня.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
Він зазначив, що для реставрації застосовують німецьку технологію дбайливої очистки поверхні крихких елементів.
«Протиаварійні роботи на пам’ятці архітектури — дуже тонка справа. Обмежені терміни та пришвидшений темп виконання не мають позначитись на якості робіт, саме тому велика увага приділяється технології та врахуванню зарубіжного досвіду. Отже відповідальність — у рази вища», — пояснив Ткаченко.
За його словами, протягом тижня реставратори вже провели підготовчі роботи та розчистили сміття, а також створили захисні конструкції для вікон, які наразі монтують. Далі вони будуть очищувати внутрішні поверхні і облаштують риштування.
Ткаченко нагадав, що вартість робіт оцінюється у 19,5 млн гривень, що були зібрані як добровільні пожертви.
- 3 вересня 2021 року в костелі Святого Миколая сталась пожежа. Загоряння сталось між першим і другим поверхами, вогонь швидко поширився на покрівлю будівлі, однак його швидко загасили.
- Пожежа не торкнулася деревʼяного вівтаря й амвона, також не постраждали фігури по обидва боки органа. Обгорів тільки хрест у вівтарній частини. Увесь храм був закопчений та залитий водою, згоріло найцінніше — орган.
- Основною версією виникнення пожежі в костелі Святого Миколая в Києві називають загоряння електропроводки всередині дерев’яного корпусу органа. Утім поліція також вивчає інші версії.
- На початку листопада Міністерство культури України ухвалило рішення про передачу столичного костела Святого Миколая в користування парафії після ремонту, однак не пізніше 1 червня 2022 року.