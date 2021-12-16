У Києві почали ремонтували костел Святого Миколая. Обіцяють закінчити до кінця січня

«Протиаварійні роботи на пам’ятці архітектури — дуже тонка справа. Обмежені терміни та пришвидшений темп виконання не мають позначитись на якості робіт, саме тому велика увага приділяється технології та врахуванню зарубіжного досвіду. Отже відповідальність — у рази вища», — пояснив Ткаченко.

Він зазначив, що для реставрації застосовують німецьку технологію дбайливої очистки поверхні крихких елементів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

У Києві розпочався ремонт костелу Святого Миколая . Його обіцяють закінчити до кінця січня.

За його словами, протягом тижня реставратори вже провели підготовчі роботи та розчистили сміття, а також створили захисні конструкції для вікон, які наразі монтують. Далі вони будуть очищувати внутрішні поверхні і облаштують риштування.

Ткаченко нагадав, що вартість робіт оцінюється у 19,5 млн гривень, що були зібрані як добровільні пожертви.