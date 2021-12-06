Мінкульт розпочинає реставрацію костелу Святого Миколая у Києві

Міністерство культури розпочинає реставрацію костелу Святого Миколая у Києві, який постраждав від пожежі. Ремонт планують завершити у січні 2022 року.

Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр культури Олександр Ткаченко.

«Нарешті можу повідомити, що протиаварійні роботи в Костелі Святого Миколая виконає ТОВ «УКРСПЕЦРЕСТАВРАЦІЯ». Бюрократичні процедури, на жаль, змістили дату початку робіт. Але тепер переговорна процедура позаду, тож Національний будинок органної та камерної музики уклав договір з підрядником», — зазначив він.

Під час реставрації планується виконати такі роботи:

Укріплення віконних конструкцій.

Ремонт підлоги.

Очистка та утилізація сажі.

Ремонт системи опалення.

Ремонт системи електропостачання та освітлення.

Ремонт системи пожежогасіння.

Встановлення захисних сіток та демонтаж навісних аварійних елементів.

За словами Ткаченка, вартість робіт оцінюється в 19,5 млн гривень. Фінансування відбуватиметься за рахунок зібраних благодійних коштів.