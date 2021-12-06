Мінкульт розпочинає реставрацію костелу Святого Миколая у Києві

Міністерство культури розпочинає реставрацію костелу Святого Миколая у Києві, який постраждав від пожежі. Ремонт планують завершити у січні 2022 року.
Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр культури Олександр Ткаченко.
«Нарешті можу повідомити, що протиаварійні роботи в Костелі Святого Миколая виконає ТОВ «УКРСПЕЦРЕСТАВРАЦІЯ». Бюрократичні процедури, на жаль, змістили дату початку робіт. Але тепер переговорна процедура позаду, тож Національний будинок органної та камерної музики уклав договір з підрядником», — зазначив він.
Під час реставрації планується виконати такі роботи:
- Укріплення віконних конструкцій.
- Ремонт підлоги.
- Очистка та утилізація сажі.
- Ремонт системи опалення.
- Ремонт системи електропостачання та освітлення.
- Ремонт системи пожежогасіння.
- Встановлення захисних сіток та демонтаж навісних аварійних елементів.
За словами Ткаченка, вартість робіт оцінюється в 19,5 млн гривень. Фінансування відбуватиметься за рахунок зібраних благодійних коштів.
- 3 вересня 2021 року в костелі Святого Миколая сталась пожежа. Загоряння сталось між першим і другим поверхами, вогонь швидко поширився на покрівлю будівлі, однак його швидко загасили.
- Пожежа не торкнулася деревʼяного вівтаря й амвона, також не постраждали фігури по обидва боки органа. Обгорів тільки хрест у вівтарній частини. Увесь храм був закопчений та залитий водою, згоріло найцінніше — орган.
- Основною версією виникнення пожежі в костелі Святого Миколая в Києві називають загоряння електропроводки всередині дерев’яного корпусу органа. Утім, поліція також вивчає інші версії.
- На початку листопада Міністерство культури України ухвалило рішення про передачу столичного костела Святого Миколая в користування парафії після ремонту, однак не пізніше 1 червня 2022 року.