Мінкультури передасть костел Святого Миколая в користування парафії — до 1 червня 2022 року

Міністерство культури України передасть столичний костел Святого Миколая в користування парафії після ремонту, однак не пізніше 1 червня 2022 року.

Про це повідомили на сторінці парафії у четвер, 11 листопада.

Крім цього, Міністерство культури має допомогти Національному будинку органної музики знайти нове приміщення для репетицій та концертів — досі він розташовувався в костелі. Національний будинок має переїхати до 1 червня 2022 року.

Також сторони домовились, що релігійна громада буде дотримуватися вимог закону «Про охорону культурної спадщини», адже костел є памʼяткою культурної спадщини національного значення.

Що стосується ремонту після пожежі, то залишилося підписати договір і, власне, виконати роботи (протягом 6 місяців від дати підписання договору).