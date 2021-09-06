Реставрація костелу Святого Миколая обійдеться у 75 мільйонів гривень

За попередньою оцінкою фахівців, на відновлення костелу Святого Миколая знадобиться від 75 мільйонів гривень. Український бізнес уже зібрав 18 мільйонів гривень на реставрацію архітектурної памʼятки, а решту виділить держава.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко та розповів про подальші плани відновлення костелу.

Перед початком реставрації Міністерство культури має отримати висновок ДСНС, на основі якого зроблять запит для експертної оцінки матеріальних збитків. Паралельно Нацполіція веде слідство про причини загоряння.

Після цього стан костелу мають оцінити експерти, аби визначити, скільки коштів необхідно виділити на протиаварійні роботи та ремонт.

«Кошти, які перерахували (і перерахують) бізнеси та юридичні/фізичні особи, підуть саме на протиаварійні роботи. Тобто на ліквідацію наслідків пожежі всередині костелу», — пояснив міністр.

Загалом всі роботи над реставрацією поділяються на три етапи:

Протиаварійні — термінові роботи, тобто ліквідація наслідків пожежі.

— термінові роботи, тобто ліквідація наслідків пожежі. Орган.

«Спілкуємось із виробником щодо розробки максимально релевантної заміни органу. Для того щоб не було непорозумінь, зазначу, що орган будуть відновлювати не з благодійних внесків. Крім того, його розташування має бути окремо погоджено з релігійною громадою РКЦ», — зазначив міністр.

Реставраційні роботи фасаду. Кошти на це вже є, але роботи не розпочаті через затримку тендерних процедур.

«На жаль, почати ремонт всередині просто завтра ми не можемо. При всьому бажанні та навіть за наявності повної суми. У першу чергу ми маємо отримати висновки ДСНС та експертизи, що саме з пошкодженого і в якому порядку варто ремонтувати», — зазначив Ткаченко та пояснив, що це важливо, аби переконатися, що високі температури не спричинили прихованих тріщин чи змін геометрії конструкцій.

Міністр наголосив, що реставрація костелу буде публічною, він звітуватиме про усі процеси.

«Сума зборів, на щастя, змінюється щогодини. Станом на зараз на рахунок зайшли 5,84 мільйона гривень. І ще щодо приблизно 20 мільйонів бізнеси проголосили надати пожертви публічно», — резюмував Ткаченко.