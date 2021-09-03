Пожежу в костелі Святого Миколая локалізували. Вогонь пошкодив орган

У Києві локалізували пожежу в костелі Святого Миколая. Вогонь пошкодив орган, однак поки невідомо, наскільки сильно.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, а деталі — представниця Державної служби з надзвичайних ситуацій під час спілкування з журналістами.

Інформація про пожежу надійшла до рятувальників о 21:49, о 22:40 пожежу локалізували, а станом на на 23:00 відкритого вогню всередині костьолу немає. Ситуація повністю контрольована. Відомо, що вогонь пошкодив орган.

Зараз у будівлі працюють рятувальники, а причини пожежі визначать правоохоронці.

Гасіння ускладнювали сильне задимлення та складна конструкція костьолу.

Міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що значної шкоди будівлі не завдано. Окреме питання – ступінь пошкодження органу. Наразі працюють над цим і до розслідування вже підключилась Нацполіція.