Пожар в костеле Святого Николая локализовали. Огонь повредил орган

В Киеве локализован пожар в костеле Святого Николая. Огонь повредил орган, однако пока неизвестно, насколько сильно.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, а детали — представительница Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во время общения с журналистами.

Информация о пожаре поступила к спасателям в 21:49, в 22:40 пожар локализовали, а по состоянию на на 23:00 открытого огня внутри костела нет. Ситуация полностью под котролем. Известно, что огонь повредил орган.

Сейчас в здании работают спасатели, а причины пожара определят правоохранители.

Тушение пожара затрудняли сильное задымление и сложная конструкция костела.

Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что значительный ущерб зданию не нанесено. Отдельный вопрос — степень повреждения органа. Сейчас над этим уже работают над этим и к расследованию уже подключилась Нацполиция.