Минкультуры передаст костел Святого Николая в пользование приходу — до 1 июня 2022 года

Министерство культуры Украины передаст после ремонта столичный костел Святого Николая в пользование приходу, однако не позднее 1 июня 2022 года.
Об этом сообщили на странице прихода в четверг, 11 ноября.
Кроме того, Министерство культуры должно помочь Национальному дому органной музыки найти новое помещение для репетиций и концертов — до сих пор он размещался в костеле. Национальное здание должно переехать до 1 июня 2022 года.
Кроме того, стороны договорились, что религиозная община будет соблюдать требования закона «Об охране культурного наследия», ведь костел — памятник культурного наследия национального значения.
Что касается ремонта после пожара, то осталось подписать договор и выполнить работы (в течение 6 месяцев с даты подписания договора).
- 3 сентября 2021 года в костеле Святого Николая произошел пожар. Возгорание произошло между первым и вторым этажами, огонь быстро распространился на кровлю здания, однако его и быстро потушили.
- Пожар не затронул деревянный алтарь и амвон, не пострадали и фигуры с обеих сторон органа. Обгорел только крест в алтарной части. Весь храм закопчен и залит водой, сгорело самое ценное — орган.
- Основной версией возникновения пожара в костеле Святого Николая в Киеве называют возгорание электропроводки внутри деревянного корпуса органа. Впрочем, полиция также изучает другие версии.
- Реставрация костела обойдется в 75 миллионов гривен, бизнес и неравнодушные собрали около 30 миллионов гривен.