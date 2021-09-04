Концертный орган сгорел дотла. В костеле Святого Николая показали фото храма изнутри после пожара и назвали причину возгорания

Приход костела Святого Николая в Киеве выложил фото храма, где вечером 3 сентября произошел пожар.
Фотографии размещены на странице прихода в Facebook.
По словам епископа Виталия Кривицкого, уничтожены концертный орган, который сгорел дотла, и одна люстра, которая упала на ступени пресвитерия.
Также Кривицкий отметил, что причиной пожара стало короткое замыкание в органе во время репетиции.
«Пожар не затронул деревянный алтарь и амвон. Нетронутыми остались фигуры по обе стороны органа. Обгорел только крест, висящий посреди алтарной части. Весь храм закопчен и залит водой», — добавил епископ.
По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко после осмотра последствий пожара, костелу ничего не угрожает.
«Однако есть болезненная потеря — уникальный орган. Его, к сожалению, огонь уничтожил. Мы в МКИП начинаем детальную оценку повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ», — добавил он и отметил, что точную причину пожара установит следствие.
- Возгорание в костеле произошло 3 сентября между первым и вторым этажами, огонь быстро распространился на кровлю здания.
- Информация о пожаре поступила к спасателям в 21:49, в 22:40 пожар был локализован, а по состоянию на 23:00 открытого огня внутри костела уже не было.