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Минкульт начинает реставрацию костела Святого Николая в Киеве

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Министерство культуры начинает реставрацию костела Святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара. Ремонт планируется завершить в январе 2022 года.

Об этом в своем Telegram-канале написал министр культуры Александр Ткаченко.

«Наконец-то могу сообщить, что противоаварийные работы в Костеле Святого Николая выполнит ООО «УКРСПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ». Бюрократические процедуры, к сожалению, сместили дату начала работ. Но теперь переговорная процедура позади, так что Национальный дом органной и камерной музыки заключил договор с подрядчиком», — отметил он.

В ходе реставрации планируется выполнить следующие работы:

  • Укрепление оконных конструкций.
  • Ремонт полов.
  • Очистка и утилизация сажи.
  • Ремонт системы отопления.
  • Ремонт системы электроснабжения и освещения.
  • Ремонт системы пожаротушения.
  • Установка защитных сеток и демонтаж подвесных аварийных элементов.

По словам Ткаченко, стоимость работ оценивается в 19,5 млн гривен. Финансирование будет производиться за счет собранных благотворительных средств.

  • 3 сентября 2021 года в костеле Святого Николая произошел пожар. Возгорание произошло между первым и вторым этажами, огонь быстро распространился на кровлю здания, однако его быстро потушили.
  • Пожар не коснулся деревянного алтаря и амвона, также не пострадали фигуры с обеих сторон органа. Обгорел только крест в алтарной части. Весь храм был закопчен и залит водой, сгорело самое ценное — орган.
  • Основной версией пожара в костеле Святого Николая в Киеве называют возгорание электропроводки внутри деревянного корпуса органа. Впрочем, полиция тоже изучает другие версии.
  • В начале ноября Министерство культуры Украины приняло решение о передаче столичного костела Святого Николая в пользование прихода после ремонта, однако не позднее 1 июня 2022 года.