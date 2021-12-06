Минкульт начинает реставрацию костела Святого Николая в Киеве

Министерство культуры начинает реставрацию костела Святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара. Ремонт планируется завершить в январе 2022 года.

Об этом в своем Telegram-канале написал министр культуры Александр Ткаченко.

«Наконец-то могу сообщить, что противоаварийные работы в Костеле Святого Николая выполнит ООО «УКРСПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ». Бюрократические процедуры, к сожалению, сместили дату начала работ. Но теперь переговорная процедура позади, так что Национальный дом органной и камерной музыки заключил договор с подрядчиком», — отметил он.

В ходе реставрации планируется выполнить следующие работы:

Укрепление оконных конструкций.

Ремонт полов.

Очистка и утилизация сажи.

Ремонт системы отопления.

Ремонт системы электроснабжения и освещения.

Ремонт системы пожаротушения.

Установка защитных сеток и демонтаж подвесных аварийных элементов.

По словам Ткаченко, стоимость работ оценивается в 19,5 млн гривен. Финансирование будет производиться за счет собранных благотворительных средств.