Минкульт начинает реставрацию костела Святого Николая в Киеве

Министерство культуры начинает реставрацию костела Святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара. Ремонт планируется завершить в январе 2022 года.
Об этом в своем Telegram-канале написал министр культуры Александр Ткаченко.
«Наконец-то могу сообщить, что противоаварийные работы в Костеле Святого Николая выполнит ООО «УКРСПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ». Бюрократические процедуры, к сожалению, сместили дату начала работ. Но теперь переговорная процедура позади, так что Национальный дом органной и камерной музыки заключил договор с подрядчиком», — отметил он.
В ходе реставрации планируется выполнить следующие работы:
- Укрепление оконных конструкций.
- Ремонт полов.
- Очистка и утилизация сажи.
- Ремонт системы отопления.
- Ремонт системы электроснабжения и освещения.
- Ремонт системы пожаротушения.
- Установка защитных сеток и демонтаж подвесных аварийных элементов.
По словам Ткаченко, стоимость работ оценивается в 19,5 млн гривен. Финансирование будет производиться за счет собранных благотворительных средств.
- 3 сентября 2021 года в костеле Святого Николая произошел пожар. Возгорание произошло между первым и вторым этажами, огонь быстро распространился на кровлю здания, однако его быстро потушили.
- Пожар не коснулся деревянного алтаря и амвона, также не пострадали фигуры с обеих сторон органа. Обгорел только крест в алтарной части. Весь храм был закопчен и залит водой, сгорело самое ценное — орган.
- Основной версией пожара в костеле Святого Николая в Киеве называют возгорание электропроводки внутри деревянного корпуса органа. Впрочем, полиция тоже изучает другие версии.
- В начале ноября Министерство культуры Украины приняло решение о передаче столичного костела Святого Николая в пользование прихода после ремонта, однако не позднее 1 июня 2022 года.