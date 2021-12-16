В Киеве начали ремонтировать костел Святого Николая. Обещают закончить до конца января

В Киеве начался ремонт костела Святого Николая. Его обещают окончить до конца января.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
Он отметил, что для реставрации применяют германскую технологию бережной очистки поверхности хрупких элементов.
«Противоаварийные работы на памятнике архитектуры — очень тонкое дело. Ограниченные сроки и ускоренный темп выполнения не должны отразиться на качестве работ, поэтому большое внимание уделяется технологии с учетом зарубежного опыта. Следовательно, ответственность в разы выше», — пояснил Ткаченко.
По его словам, в течение недели реставраторы уже провели подготовительные работы и расчистили мусор, а также создали защитные конструкции для окон, которые сейчас монтируют. Далее они будут очищать внутренние поверхности и обустроят леса.
Ткаченко напомнил, что стоимость работ оценивается в 19,5 млн гривен, которые были собраны как добровольные пожертвования.
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- Основной версией пожара в костеле Святого Николая в Киеве называют возгорание электропроводки внутри деревянного корпуса органа. Впрочем, полиция изучает также другие версии.
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