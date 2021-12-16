В Киеве начали ремонтировать костел Святого Николая. Обещают закончить до конца января

«Противоаварийные работы на памятнике архитектуры — очень тонкое дело. Ограниченные сроки и ускоренный темп выполнения не должны отразиться на качестве работ, поэтому большое внимание уделяется технологии с учетом зарубежного опыта. Следовательно, ответственность в разы выше», — пояснил Ткаченко.

Он отметил, что для реставрации применяют германскую технологию бережной очистки поверхности хрупких элементов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

В Киеве начался ремонт костела Святого Николая . Его обещают окончить до конца января.

По его словам, в течение недели реставраторы уже провели подготовительные работы и расчистили мусор, а также создали защитные конструкции для окон, которые сейчас монтируют. Далее они будут очищать внутренние поверхности и обустроят леса.

Ткаченко напомнил, что стоимость работ оценивается в 19,5 млн гривен, которые были собраны как добровольные пожертвования.