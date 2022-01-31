В костеле Святого Николая завершили противоаварийные работы. Осенью 2021 года там произошел пожар

В столичном костеле Святого Николая 31 января завершили противоаварийные работы. Это первый этап восстановления костела — далее еще два: восстановление органа и реставрация фасада.

Об этом сообщил представитель благотворителей Маси Найем.

По его данным, на противоаварийные работы потратили 21,5 миллиона гривен — это пожертвования украинского бизнеса. Самая большая часть средств пошла непосредственно на противоаварийный ремонт — 19,3 миллиона гривен, а остальные деньги потратили на экспертизу проекта, техническое обследование здания, надзор за строительными работами и содержание службы заказчика.

На счету фонда осталось более восьми миллионов гривен. Наем обещает позже сообщить, куда пойдут эти деньги, поскольку финансировать реставрацию не нужно — эти средства предоставит государство.