Київ атакували ракети — є постраждалі та руйнування (оновлено)

Зранку 20 грудня російські війська атакували Київ ракетами. У місті лунали вибухи, працювала Протиповітряна оборона.
Про наслідки російської атаки повідомляли мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.
О 06:39 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт російських винищувачів МіГ-31К — це носії аеробалістичних ракет «Кинджал». Згодом військові попередили про пʼять швидкісних цілей в напрямку на столицю.
Зараз у Києві відомо про девʼятьох постраждалих. Одна людина загинула — спочатку це спростовував мер Кличко.
Уламки впали в трьох районах міста: Голосіївському, Соломʼянському та Шевченківському.
У Голосіївському районі пошкоджені офіс, дорога та газова труба — вона розгерметизувалася, горіли 5 автівок. За іншою адресою пошкоджений фасад офісної будівлі. Там загорілася покрівля, зруйнований 15 поверх — імовірно, є заблоковані люди.
У Солом’янському районі уламки впали на нежитлову будівлю — спалахнула пожежа, яку вже ліквідували.
У Шевченківському районі спалахнула пожежа на території нежитлової забудови. У Дніпровському районі після перевірки уламків ракет не знайшли.
На місцях працюють екстрені служби, наслідки атаки ще уточнюють.