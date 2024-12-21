Німецька поліція затримала підозрюваного в наїзді на ярмарок у Магдебурзі

Правоохоронці німецького міста Магдебург вранці 21 грудня затримали чоловіка із Саудівської Аравії, якого підозрюють у вʼїзді в натовп під час різдвяного ярмарку, внаслідок чого постраждали десятки людей.

Про це повідомляє мовник Tagesschau.

Внаслідок інциденту, який стався вввечері у пʼятницю, 20 грудня, загинули щонайменше двоє людей. Від 60 до 80 відвідувачів заходу поранені, 15 із них зазнали важких травм. Влада міста закрила ярмарок.

Підозрюваний у скоєнні злочину — 50-річний чоловік із Саудівської Аравії, який прибув до Німеччини у 2006 році. Як пише Tagesschau, він працював лікарем-психотерапевтом у регіоні Саксонія-Ангальт, де розташований Магдебург. Затриманий — важлива фігура в саудівській спільноті вигнанців, він був контактною особою для шукачів притулку з цієї країни, особливо жінок, свідчить дослідження медіа.

З 2016 року фігурант справи має статус політичного біженця. Чорний автомобіль BMW, який влетів у натовп на ярмарку, підозрюваний орендував. Раніше очільник уряду землі Саксонія-Ангальт Райнер Хазелофф заявив, що винуватець вечірнього інциденту діяв один.

Правоохоронці кажуть, що заарештований не був відомим німецькій владі як ісламіст. Його свіжі публікації у соцмережах свідчать, що чоловіка могли переслідувати. Він критикував релігію в мережі та побоювався ісламізації Німеччини. Розслідування триває.