У Магдебурзі авто протаранило різдвяний ярмарок, відомо про щонайменше одного загиблого (оновлено)

У Магдебурзі автомобіль вʼїхав у різдвяний ярмарок, відомо про одного загиблого та постраждалих.

Про цей інцидент повідомила місцева поліція.

На поширених в інтернеті відео видно, як легковий автомобіль таранить натовп людей.

Наразі ярмарок закрили. Агентство dpa повідомляє, що водія затримали. Державне радіо MDR зазначає, що одна людина загинула. Місцева служба порятунку повідомила AFP, що кількість постраждалих складає від 60 до 80.

Місцева влада підозрює, що аварія на різдвяному ярмарку була терактом, пише dpa.