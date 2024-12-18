Колегія виборщиків затвердила перемогу Трампа на виборах президента США

Колегія виборщиків із 50 штатів США затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента країни.

Про це пише CNN.

Останніми результати виборів затверджували на Гаваях — там чинна віцепрезидентка Камала Гарріс отримала чотири голоси виборщиків.

Тобто загальнонаціональні підсумки збіглися з результатами листопадових виборів: обраний президент Дональд Трамп набрав 312 голосів, Гарріс — 226. А для обрання президентом потрібно 270 із 538 голосів виборщиків.

Хоча Трамп виграв вибори ще 5 листопада, його перемогу офіційно закріпили лише 17 грудня — виборщики з усіх штатів зібралися, щоб віддати свої голоси за президента. Лише 25 грудня результати голосування отримає Вашингтон. Такі проміжки досі існують тому, що раніше всю цю інформацію передавали спеціальними кінними курʼєрами, не покладаючись на пошту.

Далі голоси кожного штату передадуть до Конгресу США. Законодавці зберуться на спільне засідання 6 січня 2025 року, щоб підрахувати голоси виборщиків і офіційно проголосити Дональда Трампа та сенатора від Огайо Джей Ді Венса наступними президентом і віцепрезидентом.

20 січня 2025 року відбудеться інавгурація нового президента США.