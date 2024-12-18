Офіс генпрокурора підтвердив затримання голови КРАІЛ Рудого — його підозрюють у пособництві російському онлайн-казино

Офіс генпрокурора підтвердив затримання голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Як наголошують у прокуратурі, затриманий мав забезпечувати державне регулювання діяльності азартних ігор та лотерей. Зокрема, не допускати до їхньої діяльності осіб, повʼязаних з Росією.

Проте через його дії представники комерційної структури, повʼязані з РФ, отримали ліцензію з організації азартних ігор та сприяли державі-агресору.

Слідство вважає, що Рудий умисно не вживав заходів щодо позбавлення онлайн-казино відповідної ліцензії, хоча знав про звʼязки компанії з Росією.

Раніше джерела «Бабеля» розповіли, що йдеться про онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей і яке мало ліцензію на організацію азартних ігор. На початку грудня ДБР повідомило про підозру його власникам і топменеджерам.

Слідство встановило, що повʼязані з діяльністю онлайн-казино люди провадили господарську діяльність на території, підконтрольній бойовикам «ЛНР». Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України.

До того ж людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів «СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

Наразі правоохоронці провели обшуки вдома у Рудого, на роботі та в автомобілях, вилучили флеш-носії, чорнові записи та інші документи, ноутбуки, телефони, наркотичні засоби, гроші.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні наркотичних засобів (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК України) та обрання запобіжного заходу.