В «Армії+» оновили криптографічне шифрування для посилення захисту персональних даних

У новій версії застосунку «Армія+» оновлять криптографічне шифрування. Це має підвищити рівень безпеки персональних даних військовослужбовців, а також зробити застосунок зручнішим.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Раніше для захисту даних «Армія+» періодично видаляв інформацію і просив повторно пройти авторизацію. Тепер, завдяки оновленню криптографічного шифрування, військовослужбовцям, які хоча б раз на місяць заходять в «Армія+», не потрібно буде проходити повторну авторизацію.
Наступний крок — це збереження необхідних відомостей, як-от Армія ID командира чи назва посади, щоб спростити подачу рапортів та інші процеси.
- Про оновлення повідомили незабаром після того, як 19 грудня сталась масована атака на ресурси Міністерства юстиції України. Це одна з наймасштабніших атак ворога за останній час. Росіяни планували порушити роботу критично важливої інфраструктури.
- Разом з тим МінʼюстУкраїни не підтверджує витоку даних внаслідок хакерської атаки. Там кажуть, що роботу всіх реєстрів призупинили з міркувань безпеки.