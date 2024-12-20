В «Армії+» оновили криптографічне шифрування для посилення захисту персональних даних

У новій версії застосунку «Армія+» оновлять криптографічне шифрування. Це має підвищити рівень безпеки персональних даних військовослужбовців, а також зробити застосунок зручнішим.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Раніше для захисту даних «Армія+» періодично видаляв інформацію і просив повторно пройти авторизацію. Тепер, завдяки оновленню криптографічного шифрування, військовослужбовцям, які хоча б раз на місяць заходять в «Армія+», не потрібно буде проходити повторну авторизацію.

Наступний крок — це збереження необхідних відомостей, як-от Армія ID командира чи назва посади, щоб спростити подачу рапортів та інші процеси.