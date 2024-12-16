ЄС схвалив 15-й пакет санкцій проти Росії — він направлений проти тіньового флоту РФ

Євросоюз ухвалив 15-й пакет санкцій у звʼязку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Під санкції потрапили 84 фізичні та юридичні особи — 54 людини та 30 організацій.

Зокрема, під санкціями опинилась військова частина, відповідальна за обстріл дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, топменеджери провідних компаній в енергетичному секторі РФ, люди, відповідальні за депортацію дітей, пропаганду та обхід санкцій, а також два високопосадовці КНДР.

Що стосується юридичних осіб, то ЄС націлився насамперед на російські оборонні компанії та судноплавні компанії, відповідальні за транспортування сирої нафти й нафтопродуктів морем, що забезпечують значні доходи російському уряду.

Також під санкціями тепер ще 52 судна тіньового флоту, що походять з третіх країн. Загальна кількість підсанкційних суден сягнула 79.

До списку також потрапили хімічний завод, цивільна російська авіакомпанія, яка здійснює важливу логістичну підпримку російських військових.

Вперше повноцінні санкції (заборона на поїздки, заморожування активів, заборона надавати економічні ресурси) накладаються на китайських субʼєктів, які постачають компоненти безпілотників і мікроелектронні компоненти для підтримки російської агресивної війни проти України.

Під санкції потрапили і компанії з Індії, Ірану, Сербії та Об’єднаних Арабських Еміратів, що брали участь в обході торговельних обмежень або закуповували чутливі товари для Росії, як-от БпЛА і ракети.

Крім того, ЄС закликав європейські компанії якнайшвидше вийти з російського ринку.

Тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил. Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот.

У липні премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про придушення так званого тіньового флоту нафтових танкерів Росії, який допомагає їй обходити санкції. Тоді під керівництвом Великої Британії 44 європейські країни та Європейський Союз погодили нові санкції. Пізніше до програми приєдналися США і Канада.

Тоді ж в Офісі премʼєра Стармера зазначили, що деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші — перевозять зброю до Росії.

У липні Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.