Україна отримає новий транш від МВФ на суму $1,1 млрд

Україна отримає транш МВФ на суму $1,1 млрд — виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила шостий перегляд програми в межах Механізму розширеного фінансування (EFF).

Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль.

Кошти будуть спрямовані на фінансування важливих видатків бюджету.

Таким чином сума загальних виплат Україні за цією програмою від початку її дії становитиме близько $9,8 мільярда.