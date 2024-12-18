Україна отримала €4,1 мільярда за програмою Ukraine Facility

Україна отримала другий транш за програмою Ukraine Facility — €4,1 мільярда.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Дякуємо Європейському Союзу за непохитну підтримку України, яка має велике значення для зміцнення економічної стійкості країни та трансформації на шляху до повноправного членства в ЄС», — зазначив Шмигаль.

Гроші підуть на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування держави в період 2024—2027 років. Цьогоріч за цією програмою Україна отримала €16,1 мільярда.