Війна. Розслідувачі встановили ката українського полоненого, росія двічі обстріляла Запорізьку АЕС, а з Одеси вийшов перший караван із українським зерном. День 164: онлайн

Журналісти групи Bellingcat змогли ідентифікувати російського військового, який кастрував українського військовополоненого — це 29-річний уродженець Туви на імʼя Очур-Суге Монгуш, який є членом батальйону «Ахмат». Росія двічі протягом доби обстріляла Запорізьку АЕС. «Прильоти» зафіксували на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Російські снаряди серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та обʼєднаний допоміжний корпус — є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. А тим часом з портів Одеси та Чорноморська вийшов перший караван з українським продовольством — 57 тисяч тонн української кукурудзи направляються до Туреччині, Великої Британії та Ірландії. Про головні події сто шістдесят четвертого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 5 серпня — тут).