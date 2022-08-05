Війна. Росіяни обстріляли автобусну зупинку в Торецьку — загинули вісім людей, а ЗСУ звільнили два села на Донеччині і укріпили Київський напрямок. День 163: онлайн

Уранці 4 серпня російська армія обстріляла місто Торецьк Донецької області. Окупанти стріляли з артилерії і влучили у зупинку громадського транспорту, де стояли люди — восьмеро загинули. Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священника, а також поцілили в навколишні багатоповерхівки. Збройні сили України звільнили села Дмитрівка та Мазанівка на Донеччині, однак змушені були відійти від Доломітного у Бахмутському районі та закріпитися на околицях селища Кодема. Також українські війська посилили оборону Київського напрямку і зараз набагато краще готові до можливого повторного наступу росіян. Про головні події сто шістдесят третього дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 4 серпня — тут).