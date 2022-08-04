Війна. Перше судно з українським зерном пройшло інспекцію, ООН почне встановлювати факти теракту в Оленівці, а окупанти біля Херсону перевозять техніку окремою поромною переправою. День 162: онлайн

Перше судно з українським зерном пройшло інспекцію у Стамбулі та вирушило до місця призначення — до порту Триполі в Лівані. Ще 17 суден очікують дозволу на вихід. Організація Обʼєднаних Націй розпочне «місію із встановлення фактів» вбивства українських військовополонених у колонії в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області. Зараз готується технічне завдання для місії, яке потребує згоди рф та України. А тим часом окупанти біля Херсону почали перевозити техніку окремою поромною переправою — після точних ударів ЗСУ по Антонівському автомобільному та залізничному мостах, ось супутникові знімки. Про головні події сто шістдесят другого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 3 серпня — тут).