Окупанти біля Херсону почали перевозити техніку окремою поромною переправою. На це вказують супутникові знімки

Супутник Planet Labs зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу, щоб перевозити техніку через Дніпро неподалік окупованого Херсону.
Про це повідомляє проєкт «Схеми».
Журналісти зазначають, що це вже друга переправа, яку побудували окупанти після точних ударів ЗСУ по Антонівському автомобільному та залізничному мостах.
Поромна переправа вперше зʼявилась на супутникових знімках Planet Labs 1 серпня — у районі селища Придніпровське Херсонської області біля зруйнованого залізничного мосту. Супутник зняв на переправі шість одиниць техніки та ще чотири на березі.
Супутник також зафіксував ще одну переправу біля самого Антонівського мосту. Окупанти казали, що використовують її, щоб перевозити цивільних.
- 19 липня ЗСУ вперше вдарили по Антонівському мосту, а 26 липня завдали другого удару. Після цього міст перекрили для транспорту, оскільки він зазнав «значних ушкоджень». Також ЗСУ завдали ударів залізничному мосту біля Антонівського, по греблі Каховської ГЕС і по мосту через річку Інгулець.
- У військ росії через це почалися проблеми з логістикою.