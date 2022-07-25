У військ росії почалися проблеми з логістикою через удари ЗСУ по трьох мостах Херсонщини

У військ росії в Херсонській області почалися значні проблеми з логістикою, через активні обстріли з боку ЗСУ. Окупанти втрачають склади, живу силу і постачання, але через атаки на три мости вони не можуть швидко відновитись.

Про це у медіацентрі Укрінформу розповів виконувач обов’язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

ЗСУ завдали ударів по Антонівському, Дарʼївському мостах і греблі Каховської ГЕС. «Це ослабило логістику росіян. У них є спроби ремонту цих мостів, наводити понтонні переправи. Але наші армійці працюють успішно і це сигнал для російських окупантів — час тікати з Херсонщини», — наголосив Бутрій.

Він додав, що росіяни аби уникнути ураження ховають техніку у житлових дворах.