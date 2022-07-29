Російські окупанти звели понтонну переправу біля Антонівського залізничного мосту на Херсонщині. Біля автомобільного працює пором

Російські окупанти звели понтонну переправу неподалік Антонівського залізничного мосту на окупованій Херсонщині. Біля Антонівського автомобільного мосту працює поромна переправа.

Це підтверджують супутникові знімки, які є у відкритому доступі.

Сполучення із правобережною Херсонщиною відбувається по трьох мостах: Антонівському автомобільному біля Херсону, Антонівському залізничному, який розташований на 5 кілометрів вище за течією, а також через дамбу Каховської ГЕС біля Нової Каховки. По всіх трьох мостах завдали ударів: Антонівський автомобільний наразі закритий, а дамбу Каховської ГЕС росіяни намагалися ремонтувати. Також окупанти заявляли, що ЗСУ били по залізничному мосту, але жодних фото чи відео звідти немає.

Біля Антонівського автомобільного мосту росіяни організували поромну переправу. У соцмережах вже є фотографії звідти, також це підтверджують супутникові знімки — на правому березі біля мосту видно зʼїзд до нової переправи.

Антонівський автомобільний міст, 18 липня. Sentinel Антонівський автомобільний міст, 28 липня. Sentinel Антонівський автомобільний міст, 18 липня. Антонівський автомобільний міст, 28 липня. Sentinel

На фото із супутників 28 липня понтонної переправи біля Антонівського залізничного мосту немає. Але 29 липня радіолокаційні супутники вже зафіксували, що окупанти зводять переправу біля цього мосту.