Війна. Росія знищила на Львівщині зенітний ракетний комплекс, до Туреччини прибуло перше судно з українським зерном, а ЄС та Канада розширили санкційні списки. День 161: онлайн

Росія увечері 2 серпня запустила з району Каспійського моря вісім ракет: сім збили, а ще одна влучила у зенітний ракетний комплекс у Львівській області. До Туреччини вже прибула перша партія українського зерна. Судно після інспекції далі вирушить до Лівану. А західний світ продовжує запроваджувати антиросійські санкції. Канада додала до санкційного переліку ще 43 військових посадовці та 17 організацій, які причетні до війни в Україні, а США додали до санкційного списку коханку путіна аліну кабаєву та колаборантів, які співпрацюють з росіянами на окупованих територіях. Про головні події сто шістдесят першого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 2 серпня — тут).