Канада оголосила про додаткові санкції проти росії

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі 2 серпня оголосила, що Канада запроваджує додаткові санкції у звʼязку із вторгненням росії в Україну.

Про це йдеться на сайті канадського уряду.

До санкційного переліку потрапили ще 43 військові посадові особи та 17 організацій, причетних до війни росії проти України.

Канада також продовжує консультації з міжнародними партнерами та вивчає варіанти нових заходів у відповідь на дії російського режиму.

«Ми не дозволимо володимиру путіну та його помічникам діяти безкарно. Кричущі дії російської військової машини не будуть забуті, і Канада продовжить працювати зі своїми партнерами в міжнародному співтоваристві, щоб притягнути її до відповідальності. Канада підтримує Україну», — зазначила міністр закордонних справ країни Мелані Жолі.