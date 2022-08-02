Війна. З Одеси вийшло перше судно з зерном, Україна отримала ще чотири системи HIMARS, а російські окупанти знову вдарили по Миколаєву. День 160: онлайн

Уранці 1 серпня з Одеського порту вийшло перше з початку війни судно з продовольством — воно везе 26 тисяч тонн української кукурудзи. Судно рухатиметься безпековим коридором, який узгодили із ООН і Туреччиною. Водночас у портах Одеси ще 16 суден чекають своєї черги — це ті судна, які були заблоковані на початку повномасштабного вторгнення росії. До України прибули ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS від США (а ще Пентагон анонсував до них постачання боєприпасів) та німецькі реактивні системи залпового вогню MARS II. А росіяни тим часом продовжують обстрілювати Миколаїв і влучати у цивільні обʼєкти — за останню добу окупанти знищили гуманітарний склад та зруйнували медичні заклади. Про головні події сто шістдесятого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 1 серпня — тут).