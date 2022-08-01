Війна. Окупанти заявили про атаку на штаб чорноморського флоту в Севастополі та відійшли з двох селищ на Запоріжжі, Миколаїв зазнав однієї з найбільших атак. День 159: онлайн

У неділю російська влада заявила, що в окупованому Севастополі дрон атакував штаб чорноморського флоту. Поранено пʼять осіб, окупанти спочатку звинуватили в цьому Україну, а пізніше заявили, що удар було здійснено безпосередньо із Севастополя. Також українська розвідка повідомила, що після ударів ЗСУ війська рф вийшли із селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області. Приблизно 40 поранених окупантів доставили в госпіталь міста Пологи. Крім того, у ніч на неділю росіяни випустили понад 40 ракет по Миколаєву. Серед жертв удару — власник найбільшої зерноторгової компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський та його дружина. Про головні події сто пʼятдесят девʼятого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 31 липня — тут).