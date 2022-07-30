Війна. Росіяни обстріляли училище в Харкові, Україна подала запит на повернення тіл військових, які загинули в Оленівці, а уряд запланував евакуацію всього населення Донеччини. День 158: онлайн

Близько третьої години ночі росіяни обстріляли Слобідський район Харкова. Три ракети С-300 влучили в центральний корпус професійно-технічного училища — він повністю згорів. Українська сторона почала процедуру повернення тіл загиблих військовослужбовців, яких утримували в Оленівській колонії. Відповідний запит уже направив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець. Перед початком опалювального сезону уряд проведе евакуацію всього населення підконтрольної Донеччини, оскільки там абсолютно відсутнє газопостачання і немає належного електропостачання. Про головні події сто пʼятдесят восьмого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 30 липня — тут).