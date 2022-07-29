Війна. Україна підготувала на експорт 17 суден із зерном. Росіяни обстріляли Миколаїв і Харків, а також вдарили по колонії в окупованій Оленівці, де перебували полонені бійці ЗСУ. День 157: онлайн

У портах «Одеса» і «Чорноморськ» уже завантажили зерном 17 суден, з яких 10 готові до відправлення на експорт. Окупанти продовжують обстрілювати Харків, Краматорськ, Словʼянськ, Миколаїв і цілу низку прифронтових міст і сіл. Від останнього удару касетними снарядами по Миколаєву загинули пʼятеро людей, ще 14 дістали поранень. Водночас росія скоїла в Оленівці провокацію false flag operation — вони вдарили артилерією по колонії з українськими військовополоненими і звинуватили в цьому ЗСУ. На місці загинули понад 50 оборонців Маріуполя, проте жоден окупант не постраждав. Про головні події сто пʼятдесят сьомого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 29 липня — тут).