У портах «Одеса» і «Чорноморськ» уже завантажили зерном 17 суден. Їх готують на експорт

У портах «Одеса» і «Чорноморськ» уже завантажили 17 суден, з яких 10 готові до відправлення на експорт.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Уперше з 24 лютого в морських портах України відновлено роботу. Судна, які були завантажені зерном ще взимку, готові до виходу, щойно наші партнери — ООН і Туреччина — погодять «зелений» коридор у напрямку Босфору. Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки», — зазначив він.

Кубраков подякував послам «Великої Сімки», європейській делегації, Туреччині та ООН за спільну роботу.

Експорт зерна розпочнеться з відправки кількох кораблів, які були завантажені, але не змогли покинути порт через початок повномасштабного вторгнення росії.