Росіяни обстріляли «Калібрами» Одеський торговий порт

Росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».
Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».
Дві ракети збили Сили протиповітряної оборони, а дві влучили в обʼєкти інфраструктури порту.
Напередодні, 22 липня, Україна і росія підписали з Туреччиною та ООН угоду про експорт зерна морем.
«Менше 24 годин знадобилося росії, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі. Закликаємо ООН та Туреччину забезпечити дотримання росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору», — написав речник МЗС Олег Ніколенко.
- Заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм розповів, що ця угода — це можливість для аграріїв вивезти цьогорічний врожай і мати кошти для підготовки до наступної посівної. Окрім цього, це майже мільярд доларів валютної виручки щомісяця, які підуть на підтримку економіки та Збройних сил України. Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» повністю був і залишається за українською стороною.
- Російські кораблі не зможуть супроводжувати українські судна. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк уточняв, що в разі провокацій буде негайна військова відповідь.
- Угода діятиме 120 днів із можливістю її продовжити. Україні за домовленостями не потрібно розміновувати порти — кораблі проходитимуть безпечними маршрутами в межах територіальних вод України.