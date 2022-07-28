Війна. Росіяни випустили 20 ракет по шести областях України. ООН очікує на вихід першого судна з українським зерном, а Baykar безкоштовно передасть ЗСУ ударний безпілотник від поляків. День 156: онлайн

Протягом 28 липня росіяни обстріляли Київську, Чернігівську, Харківську, Миколаївську, Кіровоградську та Донецьку області. Вони випустили 20 ракет із трьох напрямків і пошкодили військові та цивільні обʼєкти. ООН розраховує, що перший рейс з українським зерном вирушить із розблокованих українських портів 29 липня. Турецька компанія Baykar безкоштовно передасть Україні ударний безпілотник Bayraktar TB2, на який зібрали гроші поляки. Натомість зібрані кошти підуть на гуманітарну допомогу. Про головні події сто пʼятдесят шостого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 28 липня — тут).