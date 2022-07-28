Ракетний удар росіян по Кропивницькому вбив пʼятьох людей. Ще 25 — поранені

Російська армія 28 липня завдала ракетних ударів по Кропивницькому. У місті пролунало кілька вибухів.
Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.
«Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації. Всі подробиці згодом», — написав у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
Згодом він повідомив «Суспільному», що через ракетний удар росіян по місту пʼятеро людей загинули, а ще 25 отримали травми. Серед поранених 12 людей — військовослужбовці і 13 — цивільні.
У своєму відеозверненні Райкович зазначив, що ракетних ударів було два. Снаряди влучили в ангари.
«Близько 12:20 після сигналу повітряної тривоги були два «прильоти». Якими ракетами — невідомо, тип ракет встановлюється, поки що не знайдені уламки. Експерти працюють, працюють слідчі. Відповідно йде паралельно ліквідація наслідків ракетного удару», — сказав він.