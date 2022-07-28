Росіяни зранку вдарили по військовій частині на Київщині, на Чернігівщині обстріляли позиції ЗСУ

У четвер уранці росія завдала ударів по військовій частині в Лютежі Київської області.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил Олексій Громов, передає Інтефакс-Україна.

«Сьогодні близько 05:00 противник завдав ракетного удару шістьма крилатими ракетами «Калібр» по військовій частині в населеному пункті Лютіж Київської області. Наразі є інформація, що одна будівля зруйнована і дві будівлі пошкоджено. Крім того, одну крилату ракету було збито в повітрі над Бучанським карʼєром. Противник завдав ракетного удару з акваторії Чорного моря, з району мису Фіолент», — сказав Громов.

Окрім того, рф обстріляла Гончарівське на Чернігівщині, внаслідок чого є втрати в особовому складі ЗСУ. «Щодо Чернігівської області. З 05:25 до 06:30 по населеному пункту Гончарівське Чернігівської області також було завдано обстрілу реактивними системами залпового вогню — близько 20 снарядів по позиціях наших військ. Наразі встановлено, що пуски були здійснені з району населеного пункту Зябрівка республіки білорусь. Є втрати у нашому особовому складі, втрати уточнюються», — зазначив Громов.