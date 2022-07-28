Війська росії завдали ракетного удару по Київщині, Чернігівщині та Харкову. З білорусі був масований запуск

Війська росії обстріляли ракетами Київщину, Чернігівську область, Харків, а в Миколаєві пролунала серія вибухів.

Керівник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про ракетний удар по одній із громад Вишгородського району. Ворог поцілив у обʼєкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється.

Керівник Чернігівської ОВА Чаус заявив, що, за попередньою інформацією, в області стався приліт — спрацювала ППО, але ворог поцілив у район селища Гончарівське.

Мер Харкова повідомив про два ракетних обстріли. «Обидва відразу після опівночі. Один ближче до центру, другий в одному з прилеглих до нього районів. Знову ракети С-300. Як результат — дві невеликі пожежі, загашені нашими рятувальниками. Інформації про постраждалих наразі немає», — заявив Ігор Терехов.

Мер Миколаєва без деталей написав про потужні вибухи.

Запуски

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» пише про масштабні запуски ракет з військового аеродрому «Зябровка», який віддали під контроль військ рф.

Зафіксовано щонайменше 25 запусків ракет. При цьому у Гомельській області біля кордону з Україною пролунало кілька вибухів. Ймовірно, спрацювала українська система ППО.