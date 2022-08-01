До України прибули німецькі реактивні системи залпового вогню MARS II та американські HIMARS 

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що до України прибули німецькі реактивні системи залпового вогню MARS II.

Про це він написав у Twitter, подякувавши міністру оборони ФРН Крістіні Ламбрехт.

Ще 26 липня Німеччина повідомила, що передала Україні три системи MARS. Вони аналогічні американським M270, але трохи адаптовані під потреби німецької армії.

Згодом міністр повідомив, що до України прибули також чотири РСЗВ HIMARS. Тепер у ЗСУ 16 таких систем.