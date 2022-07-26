Німеччина передала Україні реактивні системи залпового вогню MARS

Німеччина передала Україні три системи залпового вогню MARS. Вони аналогічні американським M270, але трохи адаптовані під потреби німецької армії.

Про це заявила міністр оборони країни Крістін Ламбрехт, пише Tagesschau.

Вона також зазначила, що Німеччина надала Україні три самохідні артилерійські установки. Найімовірніше, йдеться про Panzerhaubitze 2000.

За словами Ламбрехт, в Україну вже прибули й пʼять зенітних установок Gepard. Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков казав, що прибули три такі установки.

Загалом Україна має отримати від Німеччини 30 установок Gepard із 60 тисячами снарядів. Крім цього, німці надають три реактивні системи MARS і десять САУ.