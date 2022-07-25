В Україну прибули перші німецькі зенітки Gepard

Міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону заявив, що до України з Німеччини прибули перші самохідні зенітні установки Gepard.

«Офіційно зайшли три перших Gepard. Це зенітно-ракетні комплекси, до яких нам передані десятки тисяч набоїв. Ми очікуємо 15 Gepard. Три сьогодні заїхали в Україну. Вони сьогодні вже в розпорядженні Збройних сил України», — сказав міністр.

ЗСУ Gepard — це німецька зенітна самохідна артилерійська установка на шасі від танка Leopard 1 з двома автоматичними гарматами Oerlikon KDA, які здатні випускати до 1 100 снарядів на хвилину. Вона ефективна проти повітряних цілей і навіть у боях з броньованою технікою, оскільки має відповідні боєприпаси. Gepard створювали для захисту наземних військ від авіації. Радари Gepard дозволяють виявляти цілі на відстані до 15 км, супроводжувати їх і ефективно знищувати. При цьому ці зенітки здатні розрізняти ворожу і свою авіацію, що дозволяє уникнути дружнього вогню.