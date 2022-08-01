У Миколаєві згорів гуманітарний склад та зруйновані медичні заклади — росія знову обстріляла місто

У ніч проти 1 серпня російсько-окупаційні війська знову завдали удару по місту Миколаїв та околицях.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич та голова ОВА Віталій Кім.

За даними міського голови, окупанти сильно пошкодили новий травмпункт, будівля частково зруйнована. Від ударної хвилі та уламків вікна повилітали і в сусідніх лікувальних відділеннях.

Персонал та пацієнти не постраждали.

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За даними глави ОВА, росіяни поцілили також у кілька приватних будинків та подвір’їв, внаслідок чого поранення отримали троє людей.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території медичного диспансеру. Згорів гуманітраний склад з медичними препаратами та продовольством.

Крім того, окупанти обстріляли околиці села Новомиколаївка Первомайської громади, через що зайнялися поля з зерновими та лісосмуги. Інформація про пошкодження та жертв не надходила.

Масові пожежі на відкритих територіях зафіксували і за межами села Галицинове Галицинівської громади.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Через обстріли знеструмлено населені пункти Лепетиського старостинського округу. Наразі електропостачання відновлено.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.