Росіяни обстріляли автобусну зупинку в Торецьку — загинули вісім людей. Голова ОВА закликає мешканців області евакуюватися

Унаслідок обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11-ї години, загинули вісім людей, ще четверо, зокрема троє дітей, дістали поранення.
Про це повідомив голова Донеччини Павло Кириленко.
За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де стояли люди.
Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священника, а також поцілили в навколишні багатоповерхівки.
«Щодня російські окупанти бʼють по цивільних — щодня ми маємо загиблих і поранених. Усі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку. Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно», — зазначив Кириленко.
Від 24 лютого з Донецької області евакуювали дві третини населення, зараз у регіоні залишилися приблизно 250 тисяч людей.
- 30 липня уряд анонсував обовʼязкову евакуацію з Донецької області перед опалювальним сезоном. Ідеться про евакуацію 200—220 тисяч людей, зокрема 52 тисяч дітей. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголошувала, що їх є де розміщувати, є школи для навчання дітей. Уряд також розуміє, що люди без грошей, тому попіклується про їхнє соціальне забезпечення.