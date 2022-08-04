Росіяни обстріляли автобусну зупинку в Торецьку — загинули вісім людей. Голова ОВА закликає мешканців області евакуюватися

Унаслідок обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11-ї години, загинули вісім людей, ще четверо, зокрема троє дітей, дістали поранення.

Про це повідомив голова Донеччини Павло Кириленко.

За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де стояли люди.

Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священника, а також поцілили в навколишні багатоповерхівки.

«Щодня російські окупанти бʼють по цивільних — щодня ми маємо загиблих і поранених. Усі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку. Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно», — зазначив Кириленко.

Від 24 лютого з Донецької області евакуювали дві третини населення, зараз у регіоні залишилися приблизно 250 тисяч людей.