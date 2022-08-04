ЗСУ звільнили два села на Донеччині

Збройні сили звільнили села Дмитрівка та Мазанівка на Донеччині.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

«На Харківському напрямку противник активних бойових дій не веде, намагається втримати захоплені території, а також завдає ракетних ударів. Сили оборони України просунулися в глибину оборони противника та закріпилися на вивільнених територіях», — сказав Громов.

Разом з тим, Громов повідомив, що внаслідок масованих обстрілів та активних дій окупантів українські війська були змушені відійти від Доломітного (Бахмутський район) та закріпитися на околицях селища Кодема.

На Чернігівському, Конотопському та Сумському напрямках ворог продовжує обстріли з різних типів артилерії. «Але інтенсивність таких обстрілів зменшилась з 50 до 39. За тиждень було зафіксовано один ракетний обстріл», — додав Громов.

Генерал зазначив, що ймовірність наступу з території білорусі залишається низькою. Однак, зберігається загроза ракетних обстрілів. Також, з метою відволікти увагу ЗСУ, в прикордонних з Україною областях розгорнуто угруповання військ прикриття держкордону росії. «До складу цих військ входять строковики або офіцери, які відмовились воювати в Україні», — додав він.