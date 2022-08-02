ОВА: У Херсонській області ЗСУ звільнили уже 53 населених пункти

У Херсонській області Збройні сили України деокупували уже 53 населених пункти.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив виконувач обовʼязків начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

«Я вам скажу, що на сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населених пункти, які звільнені. Ми подаємо цю інформацію виключно, коли вона погоджена з Генеральним штабом, до повного звільнення військові проводять ще певні дії щодо розмінування», — сказав він.

Він додав, що росіяни постійно обстрілюють усі звільнені території — житлові будинки, обʼєкти інфраструктури, школи. Тому людям поки не рекомендують повертатися до деокупованих місць через серйозну небезпеку.