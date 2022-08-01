ЗСУ деокупували на Херсонщині 46 населених пунктів

Українські війська від початку повномасштабної війни звільнили 46 населених пунктів Херсонської області, більшість яких на півночі.

Про це повідомив в. о. голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, передає Інтерфакс-Україна.

Бутрій заявив, що більшість звільнених пунктів на півночі області — вони межують із Дніпропетровською областю. Трохи деокупованих пунктів на межі з Миколаївською областю. При цьому 90% цих пунктів зруйновані або під постійними обстрілами. Населення звідти переважно виїхало.

Людей, які досі не поїхали, Бутрій закликав евакуюватися.