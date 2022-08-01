ЗСУ деокупували на Херсонщині 46 населених пунктів

Українські війська від початку повномасштабної війни звільнили 46 населених пунктів Херсонської області, більшість яких на півночі.
Про це повідомив в. о. голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, передає Інтерфакс-Україна.
Бутрій заявив, що більшість звільнених пунктів на півночі області — вони межують із Дніпропетровською областю. Трохи деокупованих пунктів на межі з Миколаївською областю. При цьому 90% цих пунктів зруйновані або під постійними обстрілами. Населення звідти переважно виїхало.
Людей, які досі не поїхали, Бутрій закликав евакуюватися.
- ЗСУ в липні почали готуватися до звільнення Херсонської області і завдали ударів по ключових мостах і складах росіян. Через це в окупантів виникли логістичні проблеми, але вже зараз війська рф намагаються посилити додатковими силами свої підрозділи на півдні України. Сили перекидають із Донбасу.
- 31 липня ЗСУ завдали удару по ешелону з російською технікою та військами біля залізничної станції Брилівка на Херсонщині, а також знищили чотири склади. Крім цього, окупанти втратили вбитими 52 загарбники, танки, артилерію і бронетехніку.