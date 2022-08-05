З портів Одеси та Чорноморська вийшов перший караван з українським продовольством

З портів Одеси та Чорноморська в напрямку морського гуманітарного коридору вирушив перший караван з українським продовольством.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Ще три судна з українським зерном вийшли з порту Одеси.
На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до Туреччині, Великої Британії та Ірландії.
Кубраков заявив, що Україна планує забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць, або 3 мільйони тонн і більше агропродукції щомісяця з портів «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний».
- 22 липня Україна, росія, Туреччина та ООН підписали «зернову угоду», яка розблоковує експорт української агропродукції Чорним морем з портів «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний». Грузові судна прямуватимуть визначеним безпековим коридором, росіяни не можуть їх супроводжувати. Питання безпечного транспортування покладено на Спільний координаційний центр у Стамбулі.
- 3 серпня з морського порту України вийшло перше судно із зерном. Воно пройшло інспекцію у Стамбулі.