У Стамбулі відкрився центр, який координуватиме експорт зерна з України

У Стамбулі 27 липня відкрився Спільний координаційний центр, який займатиметься питанням безпечного транспортування зерна з портів України.
Про це повідомляє агентство Anadolu.
За словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, мета координаційного центру — забезпечити транспортування та розподіл зерна, що експортується з України. Рух суден відстежуватимуть, а весь процес буде координувати ООН та інші сторони домовленостей.
За допомогою центру планують також за необхідності оглядати судна, які беруть участь у вивезенні зерна із трьох портів України: «Одеса», «Чорноморськ», «Південний».
Хулусі Акар зазначив, що, у разі потреби, питання мінної загрози для суден буде вирішене шляхом співпраці всіх сторін.
«Необхідності у розмінуванні морських зон наразі немає. Підготовка до постачання зерна в портах України продовжується», — сказав він. І зазначив, що Туреччина продовжує діалог і з Україною, і з росією.
«Анкара націлена на якнайшвидше припинення вогню в Україні. Упевнений, що воля до спільної роботи прокладає шлях до діалогу і запобігає будь-яким кризам», — підкреслив глава оборонного відомства Туреччини.
- 22 липня Україна і росія підписали з Туреччиною та ООН угоду про експорт зерна. Вона діятиме 120 днів з можливістю продовження. Україні за домовленостями не потрібно розміновувати порти — кораблі проходитимуть безпечними маршрутами в межах територіальних вод України.
- 23 липня росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Сили Протиповітряної оборони збили дві ракети, а ще дві влучили в інфраструктуру порту. Там було зерно, яке готували на експорт. Ракети не влучили у сховище зерна, а поцілили по насосній станції, виникла невелика пожежа. Значних руйнувань не було, жертв також. У російському міноборони підтвердили удар по порту Одеси.
- Водночас міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що Україна продовжує технічну підготовку до запуску експорту аграрної продукції зі своїх портів навіть за умов, коли росія не збирається виконувати свої зобовʼязання.