Президент прокоментував удар по Одесі, а в Мінінфрастуктури заявили, що Україна продовжить підготовку до експорту зерна

Володимир Зеленський розповів американським конгресменам про масований ракетний удар по Україні, який росія скоїла вранці 23 липня. Президент також засудив обстріл Одеського порту.

«Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє», — зазначив президент.

Такі дії росії вкотре підтверджують, що війну не можна «заморожувати», а її треба перемогти, додав Зеленський.